Alors pensionnaire du préséminiaire Saint-Pie X, une résidence pour enfants et adolescents se trouvant dans la cité du Vatican, Gabriele Martinelli aurait abusé d’un de ses camarades. Celui-ci connu sous les initiales L. G a porté plainte contre le prêtre qui a depuis eu droit à un procès. Devant le tribunal du Vatican où il comparaissait, Gabriele Martinelli n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Ces accusations sont infondées (…) En parlant d’agressions, on a voulu me viser, mais on voulait viser surtout le préséminaire »Saint-Pie X, a-t-il déclaré jeudi. Et pourtant un témoin du nom de Kamil Tadeusz Jarzembowksi raconte dans la presse italienne en 2017 que l’accusé avait bel et bien abusé de L.G.

Il se présentait régulièrement dans la soirée dans la chambre de la victime pour avoir des relations intimes avec lui. L.G « se sentait obligé de céder à ses exigences » explique le jeune polonais qui a partagé la chambre avec le plaignant pendant plusieurs années. Ces viols présumés auraient commencé en 2017. Gabriele Martinelli avait alors 14 ans et sa supposée victime 13 ans. Le calvaire de L.G aurait duré cinq ans. Ce n’est qu’en 2012 qu’il a pris fin. Gabriele avait alors 19 ans.

Les témoins seront écoutés le 24 et 25 février prochain

Notons que sa présumée victime a envoyé plusieurs lettres au Pape François dans lesquelles il accuse Gabriele d’avoir abusé de lui. Ces correspondances ont été citées au cours de l’audience. Le 24 et le 25 février prochain, le tribunal du Saint Siège écoutera les témoins dans cette affaire. Gabriele Martinelli intervient actuellement dans un centre pour personnes du troisième âge dans le Nord de l’Italie, en Lombardie. Il a été ordonné prêtre dans cette même région du pays en 2017.