Ce samedi 13 février, on apprenait l’acquittement de l’ancien président américain Donald Trump. Il était accusé d’avoir incité ses sympathisants à se mobiliser et à s’attaquer au Capitole. Un événement qui avait traumatisé l’amérique. Mais, au final, l’ancien président a eu le soutien des siens. Beaucoup de républicains ayant refusé de le condamner.

Pour certains observateurs, ces républicains craignent la fureur des électeurs républicains (restés fidèles au président Trump) lors des prochaines élections. Malgré le fait que 7 élus républicains ont choisi la voie des démocrates, cela n’aura pas suffi. Le nouveau président élu Joe Biden s’est exprimé sur le sujet. Pour lui, l’acquittement de Trump ne veut en aucun cas dire que l’accusation portée contre lui était rejetée.

« Bien que le vote final n’ait pas abouti à une condamnation, le fond de l’accusation n’est pas contesté… Même ceux qui s’opposent à la condamnation, comme le chef de la minorité au Sénat McConnell, croient que Donald Trump était coupable d’un “manquement honteux au devoir” et “pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué la violence déchaînée au Capitole”. Ce triste chapitre de notre histoire nous a rappelé que la démocratie est fragile. Qu’il doit toujours être défendu. Que nous devons être toujours vigilants. Cette violence et l’extrémisme n’ont pas leur place en Amérique. Et que chacun de nous a un devoir et une responsabilité en tant qu’Américains, et particulièrement en tant que dirigeants, de défendre la vérité et de vaincre les mensonges…. C’est ainsi que nous mettrons fin à cette guerre incivile et guérissons l’âme même de notre nation. Telle est la tâche qui nous attend. Et c’est une tâche que nous devons entreprendre ensemble. En tant que États – Unis d’Amérique» a affirmé Joe Biden dans une déclaration.