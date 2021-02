Le président américain Joe Biden s’entretiendra avec le dirigeant de l’Arabie Saoudite, le roi Salmane. Le chef de l’Etat a fait cette déclaration lors d’un entretien avec les journalistes dans la salle à manger de la Maison Blanche. Cependant, il n’a fait part d’aucun calendrier concernant le jour où l’entretien téléphonique aura lieu avec le roi Salmane. « Je vais lui parler, je ne lui ai pas encore parlé » a déclaré Joe Biden, hier mercredi 24 février 2021.

Aucun calendrier n’a été proposé

Dans une interview accordée à la presse américaine, un peu plus tôt dans la journée d’hier mercredi, Jen Psaki, l’attaché de presse de la Maison Blanche, a également indiqué que le président s’entretiendrait « bientôt » avec le roi Salmane. Cependant, il n’a proposé aucun calendrier précis. Par ailleurs, Joe Biden a indiqué qu’il a pris connaissance du rapport sur le journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, assassiné en 2018. Notons que la publication de ce document pourrait compliquer les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite. En effet, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que le meurtre du journaliste ait été approuvé par le prince héritier Mohammed Ben Salmane(MBS).

« Une grande amitié » entre Trump et MBS

Pour mémoire, les relations entre l’ancien président américain Donald Trump et ce dernier étaient cordiales. Le milliardaire républicain l’avait reçu en 2018, à la Maison Blanche et se félicitait de leur « grande amitié ». Cependant, cette relation semble être arrivé à son terme depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir. En effet, il ne veut pas que MBS soit son interlocuteur. Selon la porte-parole de la Maison Blanche: « L’homologue du président est le roi Salmane et il aura un échange avec lui au moment venu ». L’analyste Aaron David Miller a laissé voir sur Twitter que : « Les jours où MBS avait un accès direct à la Maison Blanche sont semble-t-il révolus, au moins pour le moment ».