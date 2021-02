Le jeudi 18 février dernier Facebook surprenait toute l’Australie en coupant sans préavis les pages des groupes de presse du pays. Cette décision visait visiblement à protester contre le projet de loi du gouvernement visant à l’obliger à verser de l’argent à la presse locale pour ses publications sur sa plateforme. Josh Frydenberg, le secrétaire au Trésor australien avait condamné le réseau social pour son acte. « Facebook a eu tort, les mesures de Facebook étaient inutiles, brutales et elles vont nuire à sa réputation en Australie » avait-il déclaré.

Ce lundi 22 janvier, l’Australie a également pris une mesure contre le géant de la Silicon Valley. En effet, le ministère de la santé du pays a décidé de ne plus utiliser le réseau social pour faire ses campagnes publicitaires. Rappelons que Facebook avait coupé les pages des groupes de presse du pays alors que l’Australie lançait sa campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus.

Facebook n’a pas rompu le dialogue avec le gouvernement et les groupes de presse

Le gouvernement avait mobilisé 16, 5 millions d’euros pour des publicités allant dans le sens de cette campagne de vaccination afin de la promouvoir et de discréditer les théories complotistes contre le vaccin anti-covid. Le refus du ministère de la santé de faire la publicité de cette campagne de vaccination sur Facebook, peut visiblement se comprendre. Des pages officielles de services de secours avaient été bloquées.

Notons toutefois que le réseau social n’est pas complètement boycotté par le ministère qui promet de continuer par y publier des informations. On apprend que le réseau de Mark Zuckerberg n’a pas rompu le dialogue avec le gouvernement et les groupes de presse à propos de ce projet de loi qu’il n’approuve pas et qui sera sur la table des députés australiens cette semaine, pour examen.