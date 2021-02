Isabelle Lagacé, une ancienne star du porno âgée de 28 ans et de nationalité canadienne est sur le point d’être expulsée dans son pays d’origine, après avoir été accusée de trafic de drogue. Selon la presse australienne, elle avait passé quatre années en prison suite à son arrestation à Sydney, en Australie en 2016. En effet, elle avait accepté de transporter clandestinement environs 30 kilogrammes de cocaïne pure, estimés à 21,5 millions de dollars australiens, dans le but de solder une dette de 20 000 dollars.

12 millions de livres de drogue dissimulés dans leurs valises

Son arrestation a eu lieu à bord du navire de croisière, le MS Sea Princess. Dans cette affaire, l’ancienne actrice porno et son amie ont posté plusieurs photos sur Instagram, avant de prendre près de 95 kg de cocaïne au Pérou, pour ensuite aller en Australie. Mais c’était à leur arrivée, aux environs de 6 heures du matin, le 28 août 2016, que des agents de douane ont trouvé 12 millions de livres de drogue dissimulés dans leurs valises. D’après Roberge, l’amie de l’actrice porno, on (les trafiquants de drogue) lui avait dit : « de prendre des photos de moi dans des endroits exotiques et de les publier sur Instagram pour recevoir des likes » comme trompe œil pour l’opération.

L’amie d’Isabelle Lagacé a été reconnue coupable et elle a été critiquée par la juge pour son désir d’aller en croisière dans un bateau de luxe dans le but de poster des photos sur Instagram. Quant à Isabelle Lagacé, elle devrait retrouver sa liberté trois mois plus tôt, comparé à son amie, puisqu’elle a plaidé coupable pour le crime dont la justice australienne les accuse. Elle devrait donc être relâchée par le procureur général fédéral australien avant d’être renvoyée au Canada.