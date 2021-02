Ce vendredi 12 février, les usagers de la maison de vente aux enchères Sotheby’s assisteront à la vente d’une paire de baskets pas comme les autres. Les paires de basket seront cédées à à 25 000 dollars soit 20 656 euros environ. En effet, les chaussures avaient été conçues spécialement pour l’ancien président américain Barack Obama il y a quelques années.

Selon les précisions qui avaient été apportées par la plateforme web de Sotheby’s sur ces chaussures à travers un communiqué de presse, elles auraient été conçues lors des jeux olympiques de 2008 à Pékin. A cause de l’amour du prédécesseur de Donald Trump pour le sport, Nike avait fait l’option d’offrir des chaussures de basket au président de l’époque en 2009.

Conservée au cours de ces douze dernières années

Ce qui rendait spéciales les chaussures est qu’elles sont griffées aux « graphiques patriotiques ». Ce qui était également remarquable était le numéro «44» brodé sur chaque orteil et «1776» écrit sur les semelles intérieures. On peut également remarquer l’aigle à tête blanche, le sceau présidentiel et l’année 1776. Toujours selon la plateforme web de Sotheby’s cette paire était « le seul échantillon confirmé par Nike et a été conservée dans un état incroyable au cours des 12 dernières années ».