Les élections présidentielles béninoises s’approchent de plus en plus et les tensions sont vives au sein des partis d’opposition. C’est la cause de ce problème qui a suscité l’intervention du député Guy Mitopkè sur le réseau social Facebook. Le parlementaire a ainsi abordé le sujet des infiltrés dans l’opposition.

« Au sein de la mouvance, il y a également des infiltrés »

Pour lui, tous les partis politiques comptent toujours des infiltrés dans leur rang. « Mais écoutez, sous Boni Yayi nous on a fait l’opposition et il y avait au sein de cette opposition des infiltrés. Au sein de la mouvance, il y a également des infiltrés. C’est normal, c’est le jeu politique. Dans le monde entier c’est ainsi. Mais on arrive à avancer lorsqu’on est organisé et uni » a laissé voir Guy Mitokpè avant d’ajouter que le clan de l’opposition à laquelle il appartient ne dispose pas de stratégie « qu’un infiltré peut aller vendre ». A en croire le député le vrai problème de l’opposition se trouve ailleurs.

L’opposition a besoin « d’une assise »

« Notre réel problème c’est la désunion, la jalousie, la méchanceté et les questions d’intérêt personnels. On refuse de porter les problèmes du peuple et on se fait des guerres de personne. Chacun avec un agenda personnel et on n’ a pas tué le serpent mais on veut déjà partager sa viande » a-t-il martelé. Par ailleurs, il a souligné qu’il est possible que l’opposition béninoise puisse « faire partir (le président) Patrice Talon », si tous les membres sont unis. Guy Mitopkè n’a cependant pas manqué de souligner que l’opposition a besoin « d’une assise » pour régler ses problèmes internes.