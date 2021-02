Le directeur de l’organisation non gouvernementale Gerddes Afrique à l’instar de plusieurs autres personnalités béninoises donne son appréciation sur le processus électoral en cours. Me Sadikou Alao au micro d’une télévision en ligne évoque l’exclusion de l’opposition à travers l’instauration du parrainage. « Le Bénin vit une gouvernance autoritaire », déplore l’avocat béninois.

Le Bénin traverse une situation anachronique due à l’instauration du parrainage. Pour l’avocat défenseur des droits de la personne humaine, « ce parrainage digne d’une autre époque n’est pas digne du pays en se référant au passé qui a été glorieux et faisait la fierté de tous les fils et toutes les filles ». Ce glissement inique du parrainage a connu des aspects clandestins qui violent la constitution, fait-il remarquer.

Sur les critiques à l’encontre de la société civile

Le choix des candidats de l’opposition par le pouvoir est une stratégie pour gagner haut les mains la prochaine élection qui n’est qu’une mascarade. Cette méthode encourage le pouvoir à faire vivre au Bénin, une gouvernance autoritaire, regrette l’homme de droit. La contribution des institutions judiciaires et celles pouvant dénouer les crises internes sont préjudiciables pour le rayonnement et le fonctionnement du Bénin. Les critiques formulées à l’encontre de la société civile sont infondées. « Il y a de bons éléments de la société civile qui aiment leur pays et qui défendent les droits de leurs frères », nuance Sadikou Alao. L’acteur de la société civile n’a pas manqué de dénoncer les organisations qui pactisent avec le pouvoir en vue d’extraire leur part de la gestion du pays.