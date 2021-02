Après avoir suspendu l’élection des doyens des Facultés dans les universités publiques au Bénin, le gouvernement de Patrice Talon vient mettre un terme à l’élection des recteurs et vice-recteurs. Alors que le mandat des recteurs et vice-recteurs de l’Université d’Abomey-Calavi est arrivé à son terme, aucune élection ne va être organisée pour leur renouvèlement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 10 février 2021 a décidé de maintenir des recteurs et vice-recteurs.

Ainsi, le professeur Maxime da Cruz va continuer le travail à la tête de l’Université d’Abomey-Calavi de même que Prosper Gandaho, Recteur de l’Université de Parakou. Et donc, l’équipe rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi dirigée par le Professeur Maxime da Cruz est maintenue en fonction jusqu’à nouvel ordre.

Elus en 2017 pour trois ans, et recteur et ses vice-recteurs de cette université ont normalement fini leur mandat depuis décembre 2020. Selon le gouvernement des réformes ont été engagées afin de revoir le mode de désignation des dirigeants des universités publiques. C’est au nom de ces réformes que l’élection des doyens de faculté a été suspendue et le gouvernement a procédé à la nomination desdits doyens.