Dans un futur plutôt proche, les amoureux de Black Panther auront droit à une série télévisée dérivée du célèbre film. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite ce lundi 1er février par Disney. Cette production qui est en cours de réalisation s’inscrit dans le cadre d’un contrat quinquennal signé avec le réalisateur du film, Ryan Coogler.

« Ryan Coogler est un conteur singulier, dont la vision et l’audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération », a fait remarquer à travers un communiqué Bob Iger, président exécutif de Disney, numéro un mondial du divertissement qui détient les droits cinématographiques de l’univers Marvel.

Un projet qui découle du succès de “Black Panther”

« Avec “Black Panther“, Ryan a donné naissance à une histoire révolutionnaire et à des personnages de légende (…) Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations et nous avons hâte de raconter d’autres histoires géniales avec Ryan et son équipe », a ajouté le producteur exécutif dans le document qui a été publié. Rappelons que la célèbre production cinématographique Black Panther a connu un succès planétaire. Elle a permis de récolter une manne financière de plus d’un milliard de dollars. Il est ainsi devenu le premier long-métrage de super-héros à concourir aux Oscars dans la catégorie du « meilleur film ».