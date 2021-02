Un tacle qu’Omar Sy n’a que peu apprécié. En effet, c’est via Twitter que l’acteur a diffusé l’appel aux dons, lancé par les enfants de Tonton David, digne représentant français du reggae, décédé il y a quelques jours, à l’âge de 53 ans, victime d’un AVC. Une disparition qui a fait l’effet d’une onde de choc dans le milieu de la musique.

Les quatre enfants de l’artiste, Samuel, Zachary, Théo et Salomé, ne disposant pas d’argent pour ses funérailles, ont ainsi eu l’idée de lancer une petite cagnotte. Une idée qui leur a permis de récolter près de 35.000 euros. Un appel à l’aide qu’a entendu l’acteur français installé aux USA, qui n’a pas manqué de réagir.

L’appel aux dons des enfants de Tonton David

«A partager svp, et pour ceux qui le peuvent, merci d’y participer» a-t-il ainsi lancé sur son compte Twitter, avec le lien de la cagnotte. Pour autant, cela n’a pas du tout plu à certains, dont un internaute répondant au nom de Pierre C. Celui-ci a effectivement expliqué qu’il ne voyait pas l’intérêt de donner de l’argent pour une vedette dont personne ne parlait plus.

Omar Sy partage et commente

Au contraire, il préférerait aider des familles qui sont un peu plus dans le besoin à ses yeux. Une attaque qu’Omar Sy n’a pas vraiment digéré. De fait, ce dernier n’a pas hésité à réagir, invitant l’homme en question à lire le message posté par les enfants du chanteur, expliquant ensuite que s’il avait un peu de cœur, il pourrait comprendre les raisons de son geste.