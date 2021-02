Mamadi Fara Camara, l’étudiant guinéen âgé de 31 ans qui avait été accusé d’avoir attaqué un policier a retrouvé sa liberté, hier mercredi 03 janvier 2020. Ce verdict met donc terme à plusieurs jours de calvaire du Montréalais, qui a immédiatement été libéré de la salle d’audience. Selon les informations du média canadien Tva Nouvelles, la nouvelle a été un grand soulagement pour la famille du chercheur de polytechnique, qui clamait depuis longtemps l’innocence de ce dernier.

Il aurait désarmé un policier

La couronne a déclaré que : « Nous estimons qu’il n’est plus possible de soutenir, dans l’état actuel des choses, les accusations à l’égard de [Mamadi Fara] Camara ». Notons que depuis le jeudi 28 janvier dernier, Mamadi Fara Camara avait été identifié comme un « tireur de policier ». En effet, au cours de son arrestation pour téléphone au volant, le trentenaire aurait frappé un policier avec une barre de fer, l’a ensuite désarmé et a tiré des coups de feu dans la direction de l’agent. Cependant, le profil de Mamadi Fara Camara ne correspond pas à celui d’un agresseur. Cela n’avait pas empêché les forces de l’ordre de l’arrêter et de l’accuser notamment de tentative de meurtre.

C’est grâce à une vidéo de surveillance du ministère des transports du Québec, que les autorités ont vu que l’étudiant en doctorat était innocent. Par ailleurs, celui-ci n’avait ni poudre ni sang sur lui après son interpellation. L’avocat de la défense, Cédric Materne a estimé qu’il y a « eu une erreur majeure dans l’identification [du suspect] ». La police n’a pas voulu faire de commentaires dans cette affaire, mais a assuré que l’enquête se poursuivait et qu’elle progressait.