Il y a quelques jours, avait lieu le second procès en destitution, du président américain Donald Trump. Ce dernier était effectivement accusé d’avoir participé aux attaques contre le Capitole en incitant ses soutiens à user de la force. Pour autant, il a été acquitté pour la seconde fois et n’est donc plus véritablement inquiété.

Mais le clan démocrate n’en démord pas et compte bien tout faire pour que Donald Trump soit tenu responsable. Ainsi, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi a confirmé il y a peu qu’une commission d’enquête indépendante sur les violences survenues le 6 janvier dernier, à Washington, soit organisée.

Le clan démocrate ouvre une enquête contre Trump

Cette commission aura pour mission et principal objectif, d’étudier le contexte autour de cette attaque mais aussi et surtout, d’analyser les conséquences de celle-ci. Les agences de sécurité présentes et impliquées ce jour-là seront, elles aussi, inquiétées puisque l’enquête risque de ratisser large.

Cinq personnes décédées le 6 janvier dernier

Cette enquête permettra également de définir dans quelle mesure le président Trump a tenté de faire entrave à une passation de pouvoir pacifique, à l’encontre de son successeur, le démocrate Joe Biden. Pour rappel, au cours de ces tragiques événements, cinq personnes ont perdu la vie, dont deux civils et trois agents de sécurité.