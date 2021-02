Cheng Lei, une journaliste australienne a été arrêtée en Chine depuis six mois. C’est ce lundi 08 février que son pays a donné l’information. L’intéressée travaillait pour la télévision chinoise CGTN. On lui reproche d’avoir « fourni illégalement des secrets d’Etat à l’étranger ». Camberra est inquiète pour la journaliste connue pour critiquer sur les réseaux sociaux Xi Jinping, le président chinois et la gestion de la crise sanitaire par Pékin. La ministre australienne des affaires étrangères indique que le gouvernement de son pays « a régulièrement fait part, au plus haut point, de graves inquiétudes concernant la détention de Cheng Lei, notamment en ce qui concerne son bien-être et ses conditions de détention ».

C’est “difficile” pour ses deux enfants

Marise Payne demande le respect des principes fondamentaux de justice, d’équité procédurale et de traitement humain, conformément aux règles internationales ». Du côté de la famille de Cheng Lei, c’est l’incompréhension. Sur la télévision australienne ABC, la nièce de la présentatrice assure que sa famille « ne comprend rien » à l’affaire. Ce qui se passe est « difficile » pour les deux enfants de Cheng Lei, a ajouté Louisa Wen. L’arrestation de la journaliste arrive à un moment où Camberra et Pékin entretiennent des relations diplomatiques difficiles.

Plusieurs produits australiens comme le bœuf, le vin, l’orge et le charbon sont visés par des mesures de rétorsion économique de la Chine. L’empire du milieu n’a pas apprécié que l’Australie demande l’ouverture d’une enquête internationale sur l’origine de la Covid-19 au début de l’année écoulée. Camberra ne semble pas supporter l’hégémonie grandissante de Pékin dans la région Asie-Pacifique. Il lui reproche par ailleurs ses ingérences présumées dans ses affaires internes.