Le gouvernement chinois a révélé qu’au cours d’affrontements survenus entre l’armée de la libération (PLA) et les troupes indiennes, quatre de ses soldats ont malheureusement trouvé la mort. Quatre décès qui se sont inscrits dans ce qui est apparu comme étant le pic des tensions entre les deux nations voisines, sur fond de désaccord concernant les frontières au niveau de l’Himalaya.

Les militaires se sont tout d’abord battus avec des pierres avant de s’attaquer au bambou. Le pire affrontement militaire entre les deux voisins depuis plus de quarante ans. Un clash au cours duquel Chen Hongjun, commandant d’un bataillon, ainsi que trois de ses hommes, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan et Wang Zhuoran sont décédés.

4 militaires chinois tués au cours d’affrontements avec l’Inde

Selon Pékin, l’armée indienne aurait traversé la frontière chinoise et aurait implanté des tentes. Des négociations auraient alors eu lieu mais les troupes indiennes ont envoyé un fin de non-recevoir, préférant même montrer les muscles afin de forcer les forces chinoises à reculer. Une version que les forces indiennes récusent.

En effet, selon elles, tout a débuté après qu’un camp ait été monté par les forces chinoises, avant que l’armée indienne n’intervienne pour le démanteler. Le lendemain, les forces armées chinoises ont « attaqué » à l’aide de pierres mais également de bambous, forçant l’opposition à répondre et donc, à utiliser la force.

Une question des frontières, qui se veut problématique

L’Inde et la Chine partagent plus de 3.370 kilomètres de frontières, notamment au niveau de l’Himalaya, une zone dans laquelle les délimitations n’ont pas été clairement établies, pour la simple et bonne raison qu’il est difficile d’aller en ce sens,en si haute montagne. De fait, les deux camps se disputent certaines parties de l’himalaya, notamment du côté de Pangong Tso. Il s’agit d’un lac qui se situe à proximité de la région du Tibet, contrôlée par la Chine mais également du Kashmir, que l’Inde, la Chine et le Pakistan souhaitent récupérer.