En Corée du Nord, la situation économique est plus que compliquée. Frappé par des sanctions internationales mais devant également faire face à la crise du covid-19, le pays le plus isolé au monde ne voit pas le bout du tunnel. Pire encore, les difficultés s’accumulent. Face à l’urgence, Kim Jong-un a décidé de frapper fort.

En effet, ce dernier a tout simplement accusé le gouvernement actuellement en place, d’être incompétent. Selon lui, ce dernier a manqué à ses obligations en ne réussissant pas à élaborer des plans concrets notamment dans les secteurs économiques les plus importants. Ainsi, plutôt que de se concentrer sur des stratégies claires, ce dernier préfère se concentrer sur des objectifs qualifiés d’arbitraires.

Kim Jong-un met la pression sur son gouvernement

Résultat, la situation économique est terrible. Ce n’est pas la première fois que le dictateur communiste reconnaît certains manquements. Il y a quelques semaines, il a par exemple reconnu que les plans quinquennaux établis en 2016, n’avaient pas du tout été respectés. Une sortie surprenante pour la Corée du Nord, habituée à polir son image.

La pandémie coûte très cher à Pyongyang

Un retard qui s’explique par les tensions renouvelées entre Pyongyang et le reste du monde, mais également par le fait que les frontières avec la Chine, le premier partenaire économique de la Corée du Nord, aient été rapidement fermées à cause de la crise sanitaire. Les prochains mois s’annoncent donc importants pour le pays, s’il souhaite rester à flot et subvenir à ses besoins primaires.