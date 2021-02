Avant même son entrée en fonction, Joe Biden dénonçait la gestion de la crise sanitaire par l’administration défunte. Son discours n’a pas changé maintenant qu’il est président des Etats-Unis. Dans une interview accordée à la presse, il a sévèrement critiqué son prédécesseur. « Le contexte dans lequel l’administration Trump gérait la crise du Covid est encore pire que ce que nous pensions » a-t-il déclaré.

Le président démocrate espérait trouver « beaucoup plus de vaccins disponibles mais ce n’était pas le cas. C’est pourquoi nous avons intensifié les choses partout où c’était possible. Je dis à mon équipe qu’ils (les vaccins) sont disponibles et je crois au fait que nous allons les utiliser » a-t-il poursuivi. Le chef de la Maison Blanche a par ailleurs assuré qu’il aurait bien aimé avoir une grande quantité de vaccins disponibles, mais son administration fera tout son possible « pour en avoir plus ».

Plus de 27 millions de contaminés

« C’est une urgence nationale par définition » a conclu l’actuel locataire de la Maison Blanche. Rappelons que les vaccins anti-covid utilisés partout aux Etats-Unis et en Europe ont été produits par des laboratoires américains. Il s’agit de Moderna et de Pfizer-BioNTech. Rien qu’aux USA, il y a plus de 27 millions de contaminés avec 463 mille morts.