Le géopolitologue français, Pascal Boniface, a estimé que la France a accusé un grand retard, en ce qui concerne la pandémie de coronavirus (covid-19), dans le jeu des relations entre les grandes puissances mondiales. Dans une interview accordée au média français Ouest-France, il a relevé l’« échec symbolique » de la France, qui jusque-là n’a pas encore élaboré son propre vaccin, en plus d’être en retard sur la campagne de vaccination.

La plus grande victoire revient à la Russie

Toujours au cours de l’interview, il a désigné la Chine comme un producteur de vaccin qui se tournera vers les pays en développement, tout en augmentant son influence. Cependant, à en croire Pascal Boniface, la plus grande victoire revient à la Russie. D’après lui, « Elle remporte la bataille géopolitique jusqu’ici », tout en estimant qu’« aujourd’hui, il y a un pays où il n’y a plus de confinement et où ils exportent le vaccin: c’est la Russie ». Par ailleurs, le géopolitogue a souligné que le vaccin russe contre la covid-19, Sputnik V, remplira les poches de la Russie, puisqu’il sera envoyé « bien au-delà de la zone traditionnelle ex-soviétique ». Pascal Boniface a affirmé que ce vaccin rapportera 25 milliards de dollars à la Russie au cours de cette année.

Un aspect qui ne sera pas tenu compte par les Etats

Il est néanmoins resté réaliste, estimant que cela ne changera pas l’image du pays, tout en évoquant l’affaire de l’opposant russe Alexeï Navalny. Par contre le géopolitologue a indiqué qu’il s’agit là d’un aspect qui ne sera pas tenu compte par les Etats qui voudront se procurer du Spoutnik V, qui « fonctionne ». Selon Pascal Boniface, ces derniers « ne vont pas se demander s’il vient d’un pays démocratique ou d’un pays autoritaire. Ils vont se demander s’il est efficace ou non ».