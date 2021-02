Hier dimanche 21 février, le King Air 350, un avion militaire de l’armée nigériane a fait un crash à Bassa, près de l’Aéroport d’Abuja. L’accident s’est produit après une panne de moteur de l’appareil. Il y a eu en tout sept morts. Ce drame ne laisse pas de marbre le président nigérian. Il a adressé ses condoléances aux familles, amis, collègues des victimes, mais aussi à l’Armée de l’air nigériane, à laquelle ils appartenaient.

“Je suis profondément attristé par le crash mortel de l’avion Beechcraft King Air B350i de la NAF”, a déclaré Muhammadu Buhari, par le biais de son porte-parole Femi Adesina. Il a ajouté que les enquêtes sur les causes de l’accident étaient en cours. Le numéro 1 nigérian prie Dieu pour qu’il accorde le repos éternel aux âmes des défunts et réconforte leurs familles et la nation endeuillée.

Que Dieu leur donne le courage de supporter la perte

Muhammadu Buhari n’est pas la seule autorité affectée par ce drame. Atiku Abubakar, l’ex vice-président du Nigéria a aussi partagé sa peine sur Twitter à la suite de ce crash. « Je viens d’apprendre le crash d’un avion militaire près d’Abuja. Mes pensées et mes prières vont aux familles des personnes à bord du vol » a-t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu. Shehu Sani, un ancien législateur a également adressé un message de condoléance aux familles des victimes. Il prie Dieu pour qu’il donne aux familles le courage de supporter la perte et accorde le repos éternel aux disparus.