Après son débat face à Marine Le Pen sur France 2, le jeudi 11 février dernier, il est reproché à Gérald Darmanin d’avoir « dédiabolisé » la présidente du Rassemblement National. Le ministre de l’intérieur ne comprend pas le procès qui lui est fait. Invité de RTL ce mardi matin, le locataire de la Place Beauvau a dit qu’il fallait désormais dépasser « l’argument moral » brandi contre la patronne du RN. Cela ne suffit plus de dire que Mme Le Pen n’est pas gentille, que c’est une ennemie de la République. Ce que j’ai fait lors du débat de jeudi dernier, c’est montrer « qu’elle n’est pas bonne, qu’elle ne connaît pas les chiffres qu’elle ne connaît pas les dossiers » se défend-il.

“Je souhaite que les électeurs du Front national votent pour nous“

Marine Le Pen , en fait, vit des problèmes. Elle ne veut pas les résoudre. « Quand il n’y a plus de problème, il n’y a plus de Front national » estime le premier flic de France qui a clairement affiché sa volonté de voir les électeurs du RN et de la LFI voter pour La République en Marche lors des élections présidentielles de 2022 : “Je souhaite que les électeurs du Front national votent pour nous. Je souhaite qu’ils comprennent que nous pouvons répondre à leur colère “. Il faut les prendre au sérieux et leur montrer que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont des populistes.« Il faut les entendre pour qu’ils puissent voter pour nous, car c’est nous, les gouvernements républicains qui pourront répondre fermement, dans un Etat de droit, à leurs questions » a-t-il poursuivi.

Jean Luc Mélenchon avait récolté 19,58% des suffrages

Rappelons que le candidat Macron était au second tour de la Présidentielle de 2017 avec Marine le Pen, la patronne du Rassemblement National. Un fait qui montre l’ampleur prise par le parti d’extrême droite ces dernières années. Jean Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise avait obtenu 19,58% des suffrages. Un bon score qui le place troisième au premier tour de ce scrutin, derrière Mme Le Pen et Emmanuel Macron.