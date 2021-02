Il y a quelques jours, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé lançait un appel aux industries pharmaceutiques sur la nécessité de l’efficacité des vaccins notamment contre les variants et surtout sur leur disponibilité. Pour le patron de l’OMS, il était urgent que les campagnes de vaccination de masse se déroulent concomitamment dans tous les pays ; dans les pays riches, comme dans ceux en voie de développement. Un appel qui rejoignait celui du président rwandais Paul Kagame, qui il y a peu demandait plus de transparence et d’équité dans la distribution des vaccins.

Kagame contre un « nationalisme vaccinal »

« Il existe des signes inquiétants de nationalisme vaccinal en Europe et en Amérique du Nord. Les pressions exercées sur les dirigeants politiques pour qu’ils vaccinent tous leurs citoyens avant de partager des fournitures avec d’autres sont compréhensibles. Mais forcer les pays plus petits ou plus pauvres à attendre que tout le monde dans le nord ait été pris en charge, c’est manquer de vision » selon Paul Kagame Président du Rwanda.

Une déclaration faite lors du dialogue sur la lutte contre la pandémie COVID-19 et le rétablissement de la croissance économique, il y a quelques mois en Arabie Saoudite. Le président Kagamé présidait encore aux destinées de l’Union Africaine. Des mots qui, alors que le monde est confronté à une émergence de variants de la COVID-19, résonnent encore maintenant, avec acuité.

Pour Kagame, retarder l’accès aux vaccins pour les pays en développement, pourrait s’avérer être, in fine, une stratégie non payante, pour les pays riches. De nouvelles mutations pourraient continuer d’apparaître à un rythme plus rapide, rendant inefficace des vaccins déjà opérationnels et la pandémie continuant à faire rage, paralysera l’économie mondiale.

Mais le président rwandais a été clair. Ce dont les pays en voie de développement, et l’Afrique notamment, avaient besoin, ce n’était pas de « Charité » mais d’ « équité et de transparence ». « Nous avons besoin que les chaînes de valeur mondiales soient à nouveau pleinement opérationnelles et qu’elles incluent tout le monde » a-t-il ajouté.