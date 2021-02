Si plusieurs plateformes (Facebook, Snap Inc. et Twitter) avaient suspendu les comptes des réseaux sociaux de Donald Trump à la suite de l’insurrection du 06 janvier au capitale, YouTube lui, a laissé libre accès à la chaîne dont l’ancien président dispose chez lui. Alors que le procès en destitution de Trump est en cours pour les mêmes motifs qui ont conduit à la suspension de ses comptes des réseaux sociaux, plusieurs groupes américains de défense des droits civiques sont prêts à boycotter YouTube s’il ne supprime pas la chaîne de Trump, à révéler Reuters.

L’un des organisateurs de Stop the Hate for Profit, Jim Steyer, a confirmé à Reuters que les groupes demandent à YouTube de suspendre la chaîne de Trump, qui compte plus de 2,7 millions d’abonnés et sur laquelle le président continue de publier des vidéos. En effet, l’organisation de Jim Steyer avait déjà travaillé sur une campagne en juillet dernier dans laquelle plus de 1000 annonceurs ont boycotté Facebook. Jim Steyer a déclaré à Reuters que son organisation était en contact avec YouTube.

Agir de manière décisive

« Si YouTube n’est pas d’accord avec nous et rejoint les autres plates-formes pour interdire Trump, nous irons voir les annonceurs», a déclaré Steyer. Parmi les organisations de défense des droits civiques qui ont contribué à l’organisation de la campagne Stop Hate for Profit en appelant les principaux annonceurs à retirer leurs publicités de Facebook pour discours de haine, figurent Anti-Defamation League, Colour of Change et NAACP.

La NAACP a également exprimé son soutien à la suppression de la chaîne YouTube de Trump. « Nous nous joignons à nos partenaires de la coalition et demandons à YouTube d’agir de manière décisive pour aider à arrêter la propagation de la haine en fermant le compte de Trump », a déclaré l’organisation dans un communiqué transmis à Reuters.