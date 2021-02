Cela fait maintenant plus d’un mois que Donald Trump n’est plus président des Etats-Unis, au grand dam de ses partisans et des conspirationnistes d’extrême-droite QAnon. En effet, même après l’investiture du démocrate Joe Biden, le 20 janvier dernier, ces derniers continuent de croire que la victoire aux élections présidentielles du 03 novembre 2020, a été volée au milliardaire républicain.

Un procès qui s’est soldé par un acquittement

Les partisans de l’ancien magnat de l’immobilier avaient, motivés par un discours de Donald Trump, fait connaître leur mécontentement en prenant d’assaut le capitole le mercredi 06 janvier 2021. Cela avait valu un procès en destitution à l’ancien président, qui s’est soldé par un acquittement de ce dernier. En dépit de tous ces évènements, des partisans QAnon espèrent dur comme fer un retour de Donald Trump, comme président des USA. Dans une interview accordée au média américain CNN, hier vendredi 26 février 2021, des militants de ce parti d’extrême-droite ont fait cette déclaration, estimant que l’ex-président reprendra son poste suite à un coup d’Etat militaire, similaire au Myanmar, en Birmanie.

« L’armée mène sa propre enquête »

« Ce qui va se passer à un moment donné, c’est qu’il y aura des arrestations, et cela inclura les médias mensongers et ensuite il y aura des tribunaux militaires » a déclaré une femme avant d’ajouter que : « Ce sera comme le Myanmar, ce qui se passe au Myanmar. L’armée mène sa propre enquête. Au bon moment, ils vont restaurer la république avec Trump en tant que président ». Une autre femme a dit espérer un retour très proche de Donald Trump à la Maison Blanche. « J’espère que le président Trump reviendra en tant que 19e président des États-Unis sous 1776 et qu’il sera inauguré le 4 mars et c’est mon espoir » a-t-elle martelé.