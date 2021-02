Le procès en destitution de l’ancien président américain Donald Trump se poursuit et de nouveaux arguments ont été apportés par ses avocats. En effet, David Schoen, avocat du milliardaire républicain, a fait savoir que les membres du parti démocrate ont déformé les propos de son client. Pour lui, les ces derniers ont basé leurs accusations sur des propos qu’ils ont sélectionnés.

Une marche qui avait été planifiée

A la barre, il a rejoué l’allocution donnée par l’ancien locataire de la Maison Blanche au cours duquel, il avait appelé ses militants à marcher « de manière pacifique et patriote » sur le Capitole. Les avocats de Donald Trump ont par ailleurs fait savoir que cette marche « avait été planifiée ». Par conséquent, la responsabilité de ce qu’il s’est passé ne pouvait pas être attribuée à l’ex-chef de l’Etat américain. Cependant, lors d’un échange musclé, les procureurs démocrates ont indiqué que le mot « pacifique » n’avait été utilisé qu’une seule fois dans le discours de Donald Trump et que l’allocution était « incendiaire ».

L’attaque a coûté la vie à six personnes

« Plutôt que de nous crier dessus, et de vous plaindre que nous n’avons pas réuni assez de faits, faites venir votre client, qu’il témoigne sous serment! » a déclaré le représentant démocrate Jamie Raskin. Pour rappel, ce procès historique intervient à plus d’un mois après les émeutes qui ont eu lieu dans le temple du droit américain. Celle-ci qui s’était déroulée le mercredi 06 janvier 2021, avait perturbé la certification de la victoire de l’actuel président américain Joe Biden, par le Congrès américain. Par ailleurs, l’attaque a coûté la vie à six personnes.