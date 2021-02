Steve Bannon, ex-conseiller de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump a pensé que ce dernier était atteint de démence, quand ils collaboraient encore ensemble. L‘information a été donnée par le producteur de télévision américaine Isa Rosen, dans ses mémoires, « Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes ».

« Trump répétait les mêmes histoires encore et encore »

A l’en croire, l’ancien conseiller avait, compte tenu de la situation, organisé un plan secret visant à démettre l’ancien locataire de la Maison Blanche de ses fonctions, avec le 25e amendement de la constitution des Etats-Unis. Celui-ci consiste à déclarer un président inapte à assurer ses fonctions. Dans ses mémoires publiés au cours de cette semaine, Isa Rosen a déclaré que Steve Bannon pensait que Donald Trump « souffrait de démence à un stade précoce et qu’il y avait une réelle possibilité qu’il soit démis de ses fonctions par le 25e amendement ». Dans une interview accordée aux animateurs de podcast Michael Isikoff et Daniel Klaidman, Isa Rosen a qualifié cela de « conspiration », ajoutant que « Bannon s’est rendu compte que Trump répétait les mêmes histoires encore et encore et Bannon n’arrêtait pas de le dire et il voulait faire quelque chose à ce sujet ». Par ailleurs, l’ancien conseiller réfléchissait à l’idée de devenir président.

Il a rejeté ces accusations

« Il aurait été très heureux de voir Trump disparaître des scènes, soit par le biais du 25e amendement, démissionnant pour une raison quelconque, et il serait parti […] Mais il était délirant à ce sujet » a indiqué le producteur. Suite à ces révélations, Steve Bannon a rejeté ces affirmations, dans son propre podcast. « C’est un autre journaliste qui essaie d’être un escroc et … un fantasme complet et total » a-t-il déclaré.