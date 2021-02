Mary Trump, nièce de l’ancien président américain, a décidé de s’en prendre à son oncle, qu’elle accuse de fraude. Les deux, qui sont d’ores et déjà en conflits, risquent donc de se retrouver une nouvelle fois en justice. Pour autant, l’ancien chef de l’État n’entend absolument pas se laisser faire et devrait lui répondre.

Ce dernier a d’ores et déjà affirmé que sa nièce a attendu bien trop longtemps avant de déposer plainte à son encontre, concernant une possible fraude à l’héritage. Pour autant, Donald Trump et sa fratrie ont bien joué le jeu à ses yeux. Pour Mary Trump, la famille a réussi à cacher ses opérations de nombreuses années durant.

Donald Trump, accusé par sa nièce de fraude

Dans les faits, Mary Trump accuse Donald Trump, son frère Robert et sa sœur, Maryanne Trump Barry, d’avoir caché des dizaines de millions de dollars à la famille via d’obscurs stratagèmes après avoir récupéré d’importantes sommes d’argent suite au décès de leur père. Une plainte qui pourrait mener à un procès civil d’ici à 2022.

Un procès prévu en 2022 ?

Selon le clan de l’ancien président, la plainte, elle, a été déposée bien trop tard. En effet, Donald Trump et ses avocats affirment que la nièce a été mise au courant de tout ce qui a été fait au sujet de l’héritage, dès 1999. Une allégation balayée d’un revers de la main par Mary Trump, qui affirme n’avoir découvert tout ce qui a été entrepris autour de l’héritage, en octobre 2018.