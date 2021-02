L’ancien président américain Donald Trump est toujours le personnage préféré d’une importante majorité des républicains. Sa deuxième procédure en destitution due aux violences qui ont eu lieu au capitole le mercredi 06 janvier 2021, n’a fait que conforter le milliardaire new-yorkais en tant que leader du parti. En effet, ils étaient nombreux à approuver l’ex-président de la république, lorsque celui-ci a ouvertement critiqué le chef des républicains au sénat, Mitch McConnell, qui avait pourtant voté contre sa condamnation.

« Il ne fera jamais ce qui doit être fait »

« Mitch est un hack politique austère, maussade et sans sourire, et si les sénateurs républicains veulent rester avec lui, ils ne gagneront plus », avait lâché Donald Trump, avant d’ajouter : « Il ne fera jamais ce qui doit être fait ou ce qui est juste pour notre pays. Lorsque cela est nécessaire et approprié, je soutiendrai les principaux rivaux qui épousent Making America Great Again et notre politique d’Amérique d’abord. Nous voulons être brillants, forts, réfléchis, et un leadership compatissant ».

27% ont fait savoir qu’ils resteraient dans le parti républicain

C’est dans ce contexte qu’un sondage de l’université Suffolk-USA Today a indiqué que près de la moitié des républicains affirment vouloir abandonner le Grand Old Party, tel qu’il est actuellement configuré, tout en précisant qu’ils rejoindraient Donald Trump s’il sera à la tête d’un nouveau parti. Le sondage évoque un pourcentage de ces républicains évalué à 46%. Dans le même temps, seul 27% ont fait savoir qu’ils resteraient dans le parti républicain et le reste demeure indécis.

Dans un entretien accordé au média américain The Hill, un républicain et propriétaire d’une petite société située dans l’Etat de Milwaukee a indiqué que : « Nous avons le sentiment que les républicains ne se battent pas assez pour nous, et nous voyons tous Donald Trump se battre pour nous aussi fort que possible, chaque jour ».