La conférence d’action politique conservatrice se déroule en ce moment aux Etats-Unis. La grande attraction de ce rendez-vous annuel est la statue en or de l’ancien président Donald Trump. Cette représentation du milliardaire républicain fait 6 mètres de haut et montre l’ex homme d’Etat vêtu d’une veste bleue, d’une cravate rouge et d’un short de boxe rouge, blanc et bleu avec des tongs aux pieds. C’est une œuvre de l’artiste Tommy Zegan basée en Californie. Il la présente comme une réponse aux multiples œuvres d’art se moquant du magnat de l’immobilier. “Il y a deux ans, quand j’ai vu toutes ces statues de Trump et Trump nus sur des toilettes, j’ai dit: ‘Vous savez quoi? Je peux faire mieux'”, a déclaré Zegan à CNN vendredi alors que les participants se rassemblaient autour de la statue pour prendre des photos.

Chaque aspect de la statue est symbolique selon l’artiste. « La veste et la cravate, montrent qu’il est un professionnel, c’est un homme d’affaires. La cravate rouge symbolise qu’il est républicain. Le blanc rouge et bleu du short prouve qu’il est patriote… » a détaillé Zegan. Le représentant républicain Adam Kinzinger, l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Donald Trump a critiqué les conservateurs pour l’exhibition de cette statue. « Le culte des idoles n’est pas conservateur.#RestoreOurGop», a-t-il écrit sur Twitter.

Hier vendredi, les conservateurs américains ont fait l’éloge de Donald Trump. D’éminents conservateurs du Congrès à l’instar des sénateurs Tom Cotton, Josh Hawley et les représentants Steve Scalise et Matt Gaetz se sont exprimés à la tribune. L’ancien président américain devrait s’exprimer demain dimanche devant les conservateurs réunis pour cette conférence à Orlando en Floride. L’ex chef de la Maison Blanche devrait parler de l’avenir du parti Républicain et exposer les différences de politiques au sein du GOP au cours de ses quatre années au pouvoir.

Pour que les Républicains reprennent le contrôle du Congrès

Trump devrait également critiqué les actions de son successeur Joe Biden. Pour certains conseillers il serait plutôt bien que le magnat de l’immobilier propose dans son discours une feuille de route pour que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections législatives de 2022.