Commander via internet c’est pratique, confortable et nous permet de bénéficier de produits et de promotions inexistantes en magasin. Sans compter que l’actualité a grandement fait évoluer le marché car il devient pour certains pénible de se déplacer dans les centres commerciaux. Seulement le e-commerce présente aussi un inconvénient notable : la livraison de votre colis ne se passe pas toujours comme prévu. Comment s’assurer que l’on est bien livré ?

C’est à cette question que les plateformes de tracking se sont attelées. Grâce à elles, vous avez la possibilité de suivre votre colis, du point d’expédition à votre palier. Ordertracker, 17track, Parcelsapp, ces sites rassemblent les données de centaines de transporteurs et de services de livraison à travers le monde pour vous offrir une interface unique où retrouver les informations sur l’acheminement de votre colis.

Si vos achats proviennent de l’autre côté du globe, il est quasi certain qu’ils transiteront par divers prestataires. Cela peut devenir un véritable casse-tête si l’on n’est pas avisé en temps et en heure de chaque changement de statut. Grâce à ces sites, il vous suffit de vous munir de la référence de votre colis (fournie par le vendeur) et de la renseigner dans leur barre de recherche. Le résultat affiché détaillera la position exacte de votre colis, le nom du transporteur qui l’a enregistré en dernier, ainsi que toutes les étapes d’ores et déjà accomplies. Une rapidité et une aisance d’utilisation, favorisées par un design simple et épuré et une interface traduite en plusieurs langues.

Cet avantage vous est à présent accessible grâce à la collaboration de ces plateformes avec des compagnies présentes sur tous les continents, de Colissimo à UPS en passant par TNT ou China Post, Yun Express, Mondial Relay…Des centaines de e-vendeurs sont également répertoriés, tels Yves Rocher, Aliexpress, Fnac, Amazon ou encore Cdiscount. Ces fonctionnalités permettent de régler un certain nombre de problématiques liées à la livraison de nos achats.

Dans un premier temps, il est commode et rassurant d’avoir l’œil sur le parcours de nos commandes. Nous savons que ces dernières ont bien été traitées, à quel moment elles ont été expédiées et, notamment si la livraison est longue, nous sommes rassurés de leur avancée. Avec ces informations, nous avons d’autre part une idée plus précise du moment pendant lequel nous serons livrés. Si le créneau ne nous convient pas, nous avons le temps de prévoir et de prévenir le transporteur éventuellement. Cela évitera son passage inutile, un second rendez-vous ou bien le dépôt de votre colis en point relais ou en service postal.

Et même dans ce cas, puisque les colis sont automatiquement enregistrés grâce à leur code-barre, nous sommes alors au courant de l’endroit exact où ceux-ci ont atterri.

En outre, dans le pire des cas, votre colis peut être égaré. Quelle qu’en soit la raison (vol, détérioration, perte), lorsque votre commande n’arrive pas à destination, il est souvent difficile de faire valoir un remboursement ou une nouvelle expédition auprès du vendeur. Sachez tout d’abord que si vous signalez le désagrément au vendeur sous 14 jours, il est légalement tenu de vous rembourser. Il doit ensuite se retourner contre le transporteur lui-même. Avec les plateformes de tracking, vendeurs et acheteurs disposent des informations nécessaires pour faire réclamation : le dernier prestataire à avoir eu le colis en mains aura été enregistré.

Certes ce n’est pas la solution miracle pour ne pas perdre le colis lorsque la livraison n’a pas été exécutée scrupuleusement mais c’est tout de même un outil formidable pour être rassuré, retrouver toutes les informations en un seul et même endroit, contrôler et anticiper le bon déroulement de cette livraison ainsi que faire une réclamation le cas échéant.