Les femmes réagissent davantage aux douleurs infligées par d’autres femmes. Le constat a été fait par les chercheurs de l’université de Murdoch en Australie, dans une étude, intitulée Big girls don’t cry, qui a été publiée dans la revue scientifique National Library of Medicine. Selon cette dernière, les femmes réagissent de manière différente à la douleur lorsqu’elle est infligée par un type de sexe.

La douleur minimisée par les femmes lorsqu’elle est exercée par un homme

L’étude a été menée sur des hommes et des femmes. Les chercheurs ont divisé ces derniers en quatre sous-groupes : les femmes testées par des femmes, les femmes testées par des hommes, les hommes testés par des femmes et les hommes testés par des hommes. Ils ont ensuite noté le niveau de douleur qu’ils ont ressenti suite à des stimuli sur leurs avant-bras, exercés par plusieurs « expérimentateurs » des deux sexes. Il en découle de cette expérience que la douleur serait minimisée par les femmes lorsqu’elle est exercée par un homme. Cependant, le contraire se constate lorsqu’il est question d’une femme.

Cette étude pourra servir dans le domaine de la santé

La situation pourrait être justifié par le fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne plus vouloir se montrer comme le « sexe faible » face aux hommes. Ainsi, elles s’opposeraient de façon inconsciente ou pas, aux stéréotypes selon lesquels « les femmes sont plus douillettes que les hommes ». Notons que cette étude pourra servir dans le domaine de la santé. En effet, les personnels de santé qui réalisent des soins pourront donc mieux gérer les patientes qui sont atteintes de douleur chronique.