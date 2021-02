Ce samedi, une forte explosion a retenti au cœur du quartier des Chartrons, à Bordeaux. Une explosion d’une rare puissance, qui a d’ailleurs été ressentie jusqu’au centre-ville. Pour le moment, difficile de connaître les raisons autour de ce drame, mais il semblerait que la piste accidentelle soit privilégiée par les autorités.

Selon les pompiers présents sur place, trois personnes auraient été blessées tandis que deux autres sont activement recherchées par les secours. Un important dispositif de sapeur-pompiers et d’équipes cynophiles a été déployé et l’ensemble de la zone a été bloquée alors que l’immeuble menace de s’effondrer.

2 personnes actuellement recherchées par les pompiers

Une situation tendue qui complique le travail des secours. Dans les environs, les vitrines de bon nombre de commerces ont explosé, laissant ainsi entendre que la détonation a été d’une rare violence. Plus d’informations devraient nous parvenir au fur et à mesure que l’enquête avance et que les secours agissent.