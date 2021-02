Donald Trump n’est pas satisfait de la composition du Facebook Obversight Board. Alors qu’il était encore au pouvoir, le milliardaire républicain aurait appelé Mark Zuckerberg pour critiquer ce comité de surveillance mis en place par le réseau social. Celui-ci est chargé de statuer sur les décisions de modération de contenu sur la plateforme. Ce qui gêne le magnat de l’immobilier, c’est la présence dans ce conseil de Pamela Karlan. La professeure de droit de Stanford a témoigné contre lui, lors de son procès en destitution en 2019 révèle un rapport de Kate Klonick publié dans The New Yorker.

Zuckerberg a écouté ses plaintes mais n’a rien fait

Une source assure que Zuckerberg a bien écouté les plaintes du président de l’époque mais n’a pas changé la composition du conseil qui a deux mois pour décider si Donald Trump doit être autorisé à republier de nouveau sur Facebook. En effet, l’ancien président américain avait été suspendu du réseau social après le siège du Capitole le 06 janvier dernier.

Ils ont des salaires à six chiffres

Facebook Oversight Board est un organe capable de statuer sur les décisions de modération du contenu sur le réseau social. Sa création fait également suite à un scandale de collecte de données impliquant Cambridge Analytics lié au magnat de l’immobilier. Le New Yorker a rapporté que le conseil comprenait à l’origine 20 membres qui avaient «des salaires à six chiffres pour environ quinze heures (de travail) par semaine». Facebook a sélectionné des juges via un portail public qui a reçu des milliers de candidatures. Le conseil a rendu sa première décision sur cinq cas plus tôt cette année. Jusqu’à 200 000 publications peuvent faire l’objet d’un appel chaque jour, selon The New Yorker.