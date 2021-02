Plus de peur que de mal après l’attaque d’une gendarmerie ce jeudi11 février en France. L’auteur du forfait, un sans domicile fixe de 26 ans a foncé avec sa voiture sur la gendarmerie de Pontchâteau en Loire-Atlantique. Le choc qui s’en est suivi a abîmé la partie accueil du bâtiment. Les vitres ont volé en éclat et le grillage est tombé. Arrêté dans l’après-midi d’hier, le jeune homme a été présenté au procureur de la République. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, l’a jugé en comparution immédiate ce vendredi 12 février 2021.

Il a écopé de 18 mois de prison dont six avec sursis probatoire sur deux ans, pour “destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et “mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence”. Alors que le jeune homme était en garde à vue, il a d’abord confié aux forces de l’ordre qu’il avait agi ainsi pour qu’on le mette en prison. Il dira par la suite que son acte était prémédité puisqu’il l’avait mûri pendant plus de deux semaines.

« Je voulais juste me faire entendre de la justice, c’est un appel à l’aide »

Son intention était de “se venger de l’Etat”. L’attaque de la gendarmerie aurait pu occasionner des blessés. Mais il y a eu plus de peur que mal. Personne n’était à l’intérieur. On n’y trouvait ni gendarmes, ni public. Devant le tribunal correctionnel de Saint- Nazaire cet après-midi, le prévenu dit s’être d’abord assuré qu’il n’y avait personne à l’accueil du bâtiment avant de foncer.

« Mon but n’était pas de faire du mal aux gendarmes » fait-il savoir. « Je voulais juste me faire entendre de la justice, c’est un appel à l’aide » clame par ailleurs l’employé en télécommunication. Il explique que la justice française l’avait déjà condamné à 11 mois de prison et qu’il était impatient de purger sa peine pour reprendre une vie normale. Et c’est le seul moyen qu’il a trouvé pour attirer l’attention sur ses dossiers.