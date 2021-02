Le philosophe Raphaël Enthoven a profité d’une interview qu’il a accordée au média L’Express, pour tirer à boulet rouges sur le directeur de l’IHU Méditerranée infection. Il a notamment attaqué le professeur Didier Raoult sur ses différentes positions par rapport à l’emploi de l’association hydroxychloroquine-azithromycine face au Covid-19. Pour lui, celui qui est surnommé dans la presse professeur chloroquine, peut être considérée «en chacune de ses attitudes» comme un «Gilet jaune par excellence».

“Ses diagnostics sont faux…”

Le philosophe s’est prononcé sur l’efficacité du traitement proposé par Didier Raoult face au nouveau coronavirus et estime qu’il convient d’avoir des doutes sur la proposition du scientifique français. «Ses diagnostics sont faux, sa méthodologie n’est pas fiable et ses annonces tonitruantes (des vertus de la chloroquine jusqu’à l’inexistence d’une seconde vague ou l’impossibilité d’un vaccin dans des délais si brefs) ont toutes été contredites.», a fait savoir le philosophe Raphaël Enthoven lors de cette interview.

“Didier Raoult raconte n’importe quoi depuis un an”

Il indique également que le scientifique français est habitué à dire des choses qui ne seraient pas totalement vraies depuis le début de la pandémie. « Didier Raoult raconte n’importe quoi depuis un an. Il a dit que “trois Chinois qui meurent” ne devaient pas nous inquiéter, il a prétendu, sur fond d’essais bidon, que l’association hydroxychloroquine-azithromycine allait régler le problème du Covid qui tuait “moins que des accidents de trottinette” (deux millions de morts plus tard, on a un doute là-dessus)», a-t-il poursuivi.