Le rappeur français Médine a porté plainte contre la parlementaire française LREM, Aurore Bergé. Le chanteur a donné l’information lors d’un entretien accordé au média en ligne Mediapart, publié hier mardi 23 février 2021. En effet, le rappeur a dénoncé les propos de la député pro-macron tenus à son encontre, au cours d’une interview accordée à la chaîne de télévision LCI le 18 février dernier et dans lesquels elle a qualifié l’artiste de « rappeur islamiste ».

Des propos sortis de leur contexte

Aurore Bergé avait également accusé le rappeur d’avoir proféré un « appel au meurtre », en se basant sur les paroles de son morceau « don’t Laïk » où il « disait qu’il fallait tuer des laïcards ». Face à ces accusations, le rappeur Médine a fait savoir que les paroles de sa musique ont été sorties de leur contexte. « Elle me colle une idéologie qui n’est, bien sûr, pas la mienne » a-t-il déclaré, exigeant des excuses publiques de la part de la député. Selon lui, cette dernière se trompe de phrase, soulignant que « La citation précise est : « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ».

« Une succession d’absurdités »

Au cours de son intervention, le rappeur a indiqué que son morceau est « une succession d’absurdités. Cela correspond à un type d’écriture qui exacerbe les choses. La finalité étant d’exorciser la laïcité et lui redonner ses lettres de noblesse. Quand on veut exorciser quelque chose, c’est pour le déposséder de ses démons ». Le rappeur Médine demande donc à la député « de prouver que j’ai vraiment fait des appels au meurtre, que j’ai été dans quelque chose d’ambigu concernant cette idéologie mortifère. Ce qui est impossible ». Pour lui, le fait d’être un « musulman, avec une barbe et issu de l’immigration » fait de lui « une sorte d’épouvantail que certains politiques, en manque de buzz et ayant besoin de visibilité, utilisent régulièrement pour relancer le débat sur la présence musulmane en France ».