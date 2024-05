France : un homme sous bracelet électronique assassiné en pleine rue

Photo d'illustration (Pixabay)

À Dugny, en Seine-Saint-Denis, un meurtre en pleine rue a choqué les habitants ce jeudi après-midi. Mehdi Boulenouane, 38 ans, bien connu des autorités pour son implication dans le trafic de drogue, a été tué par balles. À l’arrivée des policiers et des secours, l’homme était déjà décédé. Les auteurs de ce crime sont toujours en fuite, et une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cet assassinat.

Les vidéos amateurs circulant sur les réseaux sociaux montrent la victime gisant au sol, inconsciente et manifestement décédée. Les policiers municipaux ont tenté de le réanimer en attendant l’arrivée des secours, sans succès. Mehdi Boulenouane purgeait la fin de sa peine sous bracelet électronique pour trafic et blanchiment de stupéfiants, une peine de dix ans prononcée fin 2016.

Récemment, il avait comparu au tribunal correctionnel de Lyon concernant le paiement suspect de sa caution en liquide, un montant de 500 000 euros. Lors de cette audience, il avait exprimé ses craintes d’être victime d’un règlement de comptes, un pressentiment qui semble tragiquement confirmé aujourd’hui. La police privilégie d’ailleurs cette piste dans leur enquête en cours.

Ce drame intervient dans un contexte de violence accrue dans la région, rappelant un autre incident survenu la veille à Belleville, dans le XXe arrondissement de Paris. Un homme y a été abattu en plein jour devant un bar local, à la suite d’une dispute qui a dégénéré. L’agresseur a pris la fuite sur un scooter, et une passante a été blessée par des éclats de verre. Les autorités continuent de chercher le coupable de cet acte de violence.

Ces incidents successifs soulèvent des questions sur la sécurité dans les quartiers touchés par le trafic de drogue et la violence qui l’accompagne. Les habitants et les autorités locales sont désormais en alerte maximale, espérant que les enquêtes en cours permettront de retrouver les responsables et de rétablir un semblant de paix dans ces zones sensibles.