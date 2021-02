Triste nouvelle pour Jérôme Boateng. Le défenseur du Bayern Munich a perdu son ex petite amie Kasia Lenhardt. Le corps de la top-modèle a été retrouvé ce mardi 09 février dans un appartement du joueur à Charlottenburg, un quartier de ville de la capitale allemande Berlin. La rupture du couple était récente et aurait été provoquée par les infidélités du champion du monde 2014. En somme, c’est Kasia Lenhardt qui a décidé de rompre avec Boateng. Avant de s’éprendre de la Top-modèle, le défenseur du Bayern Munich avait déjà partagé sa vie avec une autre femme qui lui a donné un enfant.

“Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m’a demandé l’autorisation de rentrer chez lui “

Il avait donc un fils tout comme Kasia Lenhard dont le décès n’alimente pas la suspicion selon les premiers éléments de l’enquête. La jeune femme de 25 ans aurait vraisemblablement mis fin à ses jours. Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas encore été révélées. Jérôme Boateng qui joue la Coupe du monde des Clubs au Qatar était obligé de quitter ses coéquipiers du Bayern Munich pour l’Allemagne. “Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m’a demandé l’autorisation de rentrer chez lui. Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête , il n’est plus à notre disposition” a déclaré en conférence de presse l’entraîneur du club allemand Hansi Flick.

Le champion du monde ne disputera donc pas la finale de la compétition qui opposera le Bayern Munich aux Tigres du Mexique. Notons que la relation entre Boateng et Lenhardt a duré près d’un an et demi. Elle a été rythmée ces derniers jours par de tumultueux échanges sur les réseaux sociaux.