Dans une interview accordée à la radio allemande « Deutsch Weller », l’universitaire et leader du Rassemblement Joël Aïvo revient sur la nécessité d’ouvrir la présidentielle à venir. Les moyens constitutionnels appropriés seront mis en branle pour faire fléchir le gouvernement face à la décadence des acquis démocratiques, précise le candidat à l’élection présidentielle prochaine.

Il n’est pas question de laisser continuer le gouvernement à vandaliser l’héritage du Bénin selon l’universitaire. Les forces coalisées de l’opposition réunies au sein du front pour la restauration de la démocratie s’activent quotidiennement pour que les béninois ne se laissent voler l’élection présidentielle. « Nous faisons tout pour que la présidentielle ne devienne aussi facilement une élection privée », a-t-il indiqué.

L’agrégé des facultés de droit est revenu sur l’initiative du dialogue itinérant. En effet, précise Joël Aïvo, cela puise sa source dans les menaces aux libertés individuelles constatées mais aussi et surtout d’un engagement citoyen au prix de tous les risques. Au micro de nos confrères de la radio allemande, l’universitaire croit que la démocratie béninoise triomphera.

Au sujet de son profil d’enseignant, l’universitaire fait savoir qu’il n’a pas lâché son métier originel. « Je suis toujours dans les amphis », a-t-il clamé. « Si on doit m’opposer cet argument, on demanderait au Président Talon de rester dans les affaires. On dirait à chacun de faire ce qu’il a appris à faire. Servir son pays n’a pas de prix », a conclu l’universitaire et farouche opposant au régime en place.