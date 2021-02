Sa dernière apparition publique remonte à janvier 2020. Depuis, plus personne ne l’avait revue. Les spéculations allaient donc bon train. Certains pensaient qu’elle s’était retirée à cause du coronavirus. D’autres évoquaient une possible grossesse. Ri Sol Ju, la femme du leader nord-coréen a mis fin à toutes ces spéculations en se montrant de nouveau en public récemment. Elle était aux côtés de son mari Kim Jong-un lors d’un concert commémorant la naissance du père de ce dernier, Kim Jong-II.

« Quand le secrétaire général est entré dans l’auditorium du théâtre avec sa femme. Ri Sol Ju au son d’une musique d’accueil, tous les participants les ont acclamés en criant Hourra » raconte KCNA, l’Agence de presse étatique ce mercredi 17 février. Ri Sol Ju est l’une des femmes les plus célèbres du pays avec Kim Yo-jong, la sœur de son époux. Les photos d’elle et de son mari dans l’auditorium ont été publiées par le journal officiel Rodong Sinmun, au lendemain des déclarations venant de Séoul et qui indiquaient que l’épouse de Kim se gardait de tout engagement public à cause de la Covid-19.

Le “jour de l’étoile qui brille”

Ri Sol Ju est une ancienne chanteuse nord-coréenne. Sur les photos on la voit sourire tout comme son mari. Les deux semblaient apprécier le spectacle donné par des artistes qui prestaient au théâtre des arts de Mansudae à Pyongyang. Rappelons que le jour anniversaire de la naissance du père de Kim Jong Un est férié. Il est appelé « jour de l’étoile qui brille ».