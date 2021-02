Lamine Diack 87 ans, qui a été président de la Fédération Internationale d’Athlétisme pendant près de 16 ans entre 1999 et 2015, a été condamné en Septembre dernier à Paris à quatre ans de prison, dont deux avec sursis et à une amende de 500 000 euros. Le tribunal français l’a reconnu coupable d’avoir dissimulé des violations de dopage d’athlètes russes alors qu’il était président de l’IAAF, aujourd’hui World Athletics. L’homme, n’a pas été mis aux arrêts à cause de son âge avancé et mais a dû continuer avec son assignation à résidence en France débutée depuis 2015. Pour le collectif qui porte son nom toutes les actions sont bonnes pour permettre le retour au Sénégal de l’octogénaire.

« Pour un rapide retour au Sénégal du président Diack »

Le collectif a fait savoir qu’il a ouvert une collecte de fonds pour permettre de rassembler au plus tôt les « 327 millions de francs » (500 000 euros) nécessaires au paiement de la caution de l’ancien président. Selon le communiqué du Collectif, cette collecte de fonds serait surtout motivée par les informations nouvelles qui avaient récemment émergé. En effet rapportait le collectif, « une source proche de la famille » avait laissé entendre que les autorités judiciaires françaises seraient favorables à une levée de « l’interdiction de sortie du territoire français de M. Diack » à condition que la caution soit payée.

Aussi, les membres du collectif en appelaient-il au président de la république sénégalaise, « son Excellence Macky Sall et à tous les Sénégalais sensibles au sort injuste enduré par M. Diack à soutenir l’initiative qui consiste à rassembler la caution (…) pour un rapide retour au Sénégal du président Diack ». Lamine Diack accusé de «don et réception de pots-de-vin», « d’abus de confiance » et de « blanchiment d’argent organisé », est soupçonné d’avoir reçu au total 3,2 millions d’euros pour dissimuler les violations de dopage des athlètes russes. Le collectif Lamine Diack a été lancé le mardi 19 septembre 2017.