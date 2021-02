Il y a eu par le passé plusieurs tentatives de lancement de fonds de bitcoins négociés en Bourse, mais ces initiatives se sont soldées par des échecs. C’est la toute première fois qu’un fonds du genre a pu être mis en place. Et c’est grâce aux autorités canadiennes. La commission des valeurs mobilières de l’Ontario ( CVMO) a approuvé ce vendredi 13 février le lancement de ce fonds indiciel offrant la possibilité aux investisseurs d’utiliser plus le bitcoin.

Une cryptomonnaie surtout volatile

Dans un communiqué Purpose Investments, la société à l’origine de l’initiative a indiqué que ce « fonds négocié en bourse sera le premier au monde à investir directement dans des bitcoins (adossés physiquement) et « non pas sur des dérivés, offrant aux investisseurs un accès facile et efficace à la catégorie d’actifs émergente dans la cryptomonnaie sans le risque lié à l’autodétention dans un portefeuille numérique ».

Le fournisseur de services d’actifs aux investisseurs institutionnels CIBS Mellon sera l’administrateur des bitcoins et Gémini, la plateforme de cryptomonnaies, le sous-dépositaire. Selon le porte-parole de la CVMO, le fonds sera coté à la bourse de Toronto sous le sigle de BTCC dès la semaine prochaine. Il faut dire que le bitcoin n’est pas vu comme une monnaie à part entière par les banques. Elle est surtout volatile.

