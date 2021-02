« Le Saint Siège ne fonctionne pas comme une entreprise » car « il ne cherche pas les profits ». Ainsi s’exprimait le patron de la Secrétairerie pour l’Economie du Vatican. Une déclaration du père jésuite Juan Antonio Guerrero Alves dont l’objectif clair était de contrer les arguments de ceux qui se focalisent sur les difficultés financières du Vatican pour expliquer ce qu’ils appellent une piètre gestion de l’Eglise. En effet, depuis l’année dernière, le Vatican traverse une période financière difficile à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

“Les juteuses recettes des Musées du Vatican ont connu une baisse de 85%“

Incapable de « s’endetter ou de lever des impôts comme un Etat », le Saint Siège doit se contenter des ristournes de loyers aux commerçants en difficulté, des juteuses recettes des Musées du Vatican et des dons entre autres. Mais il se trouve qu’avec la survenue de la pandémie, les lucratives recettes des Musées du Vatican ont connu une baisse de 85%, les dons ont reculé de 25% et des millions d’euros de ristournes de loyers ont été perdus. Le président de l’Administration du patrimoine du siège apostolique Mgr Nunzio Galantino a expliqué à la presse qu’il y a eu réductions et reports de loyers pour 2,6 et 2,9 millions d’euros respectivement, jusqu’à fin 2020.

« Nous ne pouvons pas exclure des mesures similaires dans un avenir proche » a-t-il ajouté. Les recettes des Musées du Vatican ont chuté de 85% en 2020, occasionnant un manque à gagner évalué à quelque « cent millions d’euros ». Ces musées ont rouvert leurs portes début février, laissant de nouveau place à l’optimisme. Les dons ont aussi connu une baisse. La collecte mondiale annuelle de dons fait au pape par les fidèles, appelée « Denier de Saint Pierre » a chuté de 25% environ en 2020. L’année précédente, ce Dernier faisait 53 millions d’euros.

“La situation financière n’est pas alarmante”

Pour faire face à ces difficultés financières, le Saint Siège a eu recours à ses réserves. Elle devrait lui permettre de tenir le coup encore quelques années sans envisager de vendre ses biens immobiliers. Un haut responsable de l’Eglise indique que les chiffres évoqués ne méritent pas qu’on s’affole.

« La situation financière n’est pas alarmante ». « C’est une période difficile pour le Vatican, comme pour tous , ailleurs dans le monde » a-t-il fait savoir. Le mardi 16 février dernier, le « Conseil pour l’économie » de la Curie romaine s’est réuni. Il a approuvé le budget 2020 du Saint Siège. On n’en sait pas plus. Le Vatican n’a pas donné de détails sur la réunion.