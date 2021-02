Compagnon de tous les jours, les animaux de compagnie dans une maison restent fidèles à leurs maîtres et aident à réduire le stress et l’anxiété soutiennent des sources. Si les animaux de compagnie participent aussi au bien-être psychologique en ce sens qu’ils amènent leurs propriétaires à faire des exercices, il convient de préciser qu’adopter un animal de compagnie nécessite un minimum de budget pour son entretien et son bien-être. Dans le domaine de la nutrition, auprès de spécialistes comme royal canin vous pouvez retrouver tout ce qu’il vous faut.

Le propriétaire d’un animal de compagnie doit se préparer à prendre en charge les frais d’équipements et les soins de santé (vaccination chez un vétérinaire et soins lorsque l’animal souffre d’une maladie) pour ne parler que de ceux-la. Avoir un animal de compagnie ne se résume pas à prendre soin juste de son alimentation. Un suivi rigoureux est nécessaire si le propriétaire de l’animal veut l’avoir à ses côtés pendant de nombreuses années. Car, oui adopter un animal de compagnie c’est un engagement sur la durée qui peut aller jusqu’à 15 ans ou même plus dans certains cas. Aujourd’hui, ils existent des sites comme lacompagniedesanimaux à partir desquels les propriétaires d’animaux peuvent se procurer l’essentiel pour leur bien-être.

Les animaux de compagnie et la crise sanitaire

L’apparition de la Covid-19 en Chine qui s’est exportée très rapidement dans presque tous les pays du monde a impacté durablement notre quotidien. En cette période de crise sanitaire où le couvre feu est déclaré dans plusieurs régions du monde et les activités sont bloquées, avoir des animaux de compagnies peut agrémenter le quotidien des personnes qui en ont chez eux. Des sources indiquent que nos défenses immunitaires sont stimulées avec la présence d’animaux de compagnies. Aussi selon des études, la présence des animaux de compagnies permet-elle de se sentir moins seul sans violer la loi en ces temps où le confinement et le couvre-feu règnent selon les régions. Mais attention, le retour à la “normale” lorsque la pandémie sera maitrisée pourrait agir sur l’animal de compagnie qui va devoir faire face à une nouvelle réalité.