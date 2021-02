Lokman Slim, militant et intellectuel libanais a été retrouvé mort jeudi. Ce dernier était connu pour ses nombreuses prises de positions à l’encontre du mouvement chiite pro-libanais Hezbollah. Un décès intervenu après que ce même Lokman Slim ait plusieurs fois fait part des menaces qui pesaient à son encontre.

Essayiste, intellectuel, ce dernier a été retrouvé mort alors qu’il se trouvait dans la région d’Al-Adoussiyeh, dans le sud du pays. Disparu depuis plusieurs jours, son épouse ainsi que sa sœur ont alerté les autorités mercredi soir. Ce dernier devait se rendre du côté de Beyrouth, mais n’est jamais arrivé. Ne répondant pas à son téléphone, celui-ci a commencé à inquiéter les siens.

Lokman Slim, un intellectuel abattu pour ses prises de positions

Selon sa sœur, Rasha al-Ameer, sa disparition serait liée à ses opinions politiques. Un crime plus tard confirmé que Mohamed Fahmy, ministre de l’Intérieur, a affirmé être horrible. Ce dernier a ajouté qu’il allait suivre de très près l’enquête en cours. Une disparition qui a également porté un coup à toute une mouvance protestataire au Liban. En effet, la militante Rita Chemaly a poussé un coup de gueule, affirmant qu’il était inconcevable que ce genre de choses continue de se dérouler en 2021.

Le Hezbollah, pointé du doigt

Lokman Slim était une cible privilégiée des mouvances soutenant Téhéran. Ses prises de positions à l’encontre du régime iranien et ses multiples rencontres avec de hauts dirigeants américains ont fait de lui l’une des critiques favorites du Hezbollah. Il a plusieurs fois été menacé et son domicile a été vandalisé à de multiples reprises. Il avait créé une organisation, Umam-DR avec laquelle il rendait hommage et enquêtait sur les disparus de la guerre civile survenue entre 1975 et 1990.