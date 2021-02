La République islamique d’Iran et la Corée du Nord auraient-elles repris leurs coopérations en 2020, en ce qui concerne le développement de missiles à longue portée ? C’est du moins ce qu’affirme un rapport des Nations Unies qui a ajouté que le pays de Kim Jong Un poursuit sa violation des résolutions de l’ONU. Cependant, ces informations ont été démenties par l’Iran, dans un document remis hier lundi 08 février 2021 au Conseil de sécurité de l’ONU.

« Cette reprise de la coopération aurait inclus le transfert de pièces essentielles »

L’information de la reprise des programmes balistiques et nucléaires a été donnée par un Etat membre, d’après les experts. « Selon un État membre, la Corée du Nord et l’Iran ont repris leur coopération sur des projets de développement de missiles à longue portée. Cette reprise de la coopération aurait inclus le transfert de pièces essentielles, l’expédition la plus récente associée à cette relation ayant eu lieu en 2020 » ont-ils indiqué. L’Iran avait cependant réagi, en décembre 2020, en faisant savoir que « de fausses informations et des données fabriquées peuvent avoir été utilisées dans les enquêtes ».

Pyongyang continue de violer les résolutions des Nations unies

Notons que les experts ayant élaboré le rapport, sont chargés du contrôle des sanctions imposées à la Corée du Nord pour la contraindre à mettre un terme à l’exécution de ses programmes balistiques et nucléaires. Ils ont fait part de leur certitude concernant le fait que Pyongyang continue de violer les résolutions des Nations unies. « Au cours de la période considérée, la Corée du Nord a maintenu et développé ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU » ont martelé les experts.