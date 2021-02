La lutte contre le terrorisme ne se fera pas uniquement avec de l’aide extérieure. Les pays concernés vont devoir investir de leur poche pour compléter ce qui se fait déjà sur le terrain. Le président sénégalais Macky Sall en plus d’avoir envoyé le deuxième plus important contingent armé au Sahel a décidé de contribuer financièrement à la lutte contre le terrorisme.

Le terrorisme au Sahel est une affaire qui concerne toute l’Afrique de l’Ouest. Même si le Sénégal ne semble dans la ligne de mire directe des terroristes, le pays tient à participer activement à la lutte dans la sous-région. Le président sénégalais a en effet décidé de participer à hauteur d’un milliard de Franc CFA à cette lutte. L’annonce a été faite depuis le sommet du G5 Sahel auquel participe Macky Sall.

Le pays a déjà envoyé plus d’un millier de soldats qui sont opérationnels sur le terrain. Mais le pays tient également à ce que du matériel adéquat et efficace soit remis aux soldats intervenant dans le cadre de l’opération. Pour rappel, le Tchad contribue énormément à cette lutte et constitue d’après certains observateurs, la première force sous-régionale après la force barkhane déployée par les français.