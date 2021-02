Il y a un peu plus d’un mois, l’ancien couple présidentiel Donald et Melania Trump a quitté la Maison-Blanche. Le nouveau couple y a depuis pris ses quartiers. Quelques heures après le départ des Trump, un acteur américain avait créé la polémique avec un commentaire jugé xénophobe sur l’ex-première dame américaine sur les réseaux sociaux. Tim Matheson, la star d’“Animal House”, puisque c’est de lui qu’il s’agit avait posté un tweet avant de le supprimer dans lequel on pouvait lire “C’est merveilleux d’avoir une Première dame avec classe et cœur. Et, peut parler anglais!”.

Une déclaration inopportune qui a été fortement critiqué dans son pays. Si au départ, l’acteur avait choisi de répondre aux critiques en ces termes : “La comédie est parfois cruellement honnête. L’ex-Première Dame n’a aucun respect pour quoi que ce soit. Désolé.”, l’acteur s’est par la suite excusé. Ce lundi, TMZ dans une de ses parutions révèle que l’acteur serait menacé de mort après son tweet de mauvais goût sur l’ex-première dame Melania Trump.

Tim Matheson aurait affirmé à la police qu’il faisait l’objet de harcèlement en ligne depuis qu’il a posté le message sur l’ex-première dame Melania Trump, confie des sources policières à TMZ. Selon le même média, les policiers enquêtent actuellement après que l’acteur se soit plaint d’avoir reçu des menaces de mort et a déposé un rapport d’extorsion.