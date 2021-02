L’ancien président américain Donald Trump continue de défrayer la chronique de la presse américaine, une semaine après avoir été acquitté par le sénat lors de son procès en destitution, dû aux émeutes du capitole. Le milliardaire républicain qui se faisait discret, est revenu au-devant de la scène politique, avec des attaques musclées, s’attaquant notamment au chef des républicains au Sénat Mitch McConnell.

« Désastreuses politiques d’amnistie et de frontière »

Cette fois-ci, Donald Trump compte prendre la parole à la conférence annuelle d’action politique conservatrice (CPAC) à Orlando, qui se tiendra vers la fin de ce mois de février. A en croire les informations données par deux sources proches de l’évènement dans une interview accordée au média américain The Hill, l’ex-chef de l’Etat devrait parler des mesures prises par son successeur, Joe Biden, concernant sa politique d’immigration, et particulièrement ses « désastreuses politiques d’amnistie et de frontière ». Notons que la prochaine prise de parole de Donald Trump sur l’ancien vice-président de Barack Obama intervient dans un contexte où l’actuel chef de l’Etat tente le tout pour le tout en faveur d’une refonte entière du système d’immigration américain.

Dans ce cadre, un projet de loi a été soumis au Congrès et projette fournir une facilité d’accès à la citoyenneté américaine pour les jeunes venus aux USA avec leurs parents, au cours de leur enfance. Cela permettra également aux travailleurs agricoles immigrés et aux personnes qui avaient obtenu le statu de protection temporaire, de vite avoir des cartes vertes, qui aideront les immigrants sans papiers de faire des demandes de cartes vertes après cinq ans.