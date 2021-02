Ce mercredi 03 février 2021, l’ex-première dame américaine Michelle Obama a annoncé via les réseaux sociaux qu’elle publierait une nouvelle édition de son livre à succès ‘’Becoming’’ pour les jeunes lecteurs. Mme Obama a également annoncé qu’une version de poche du livre original est également en cours d’édition. Les deux nouvelles éditions seront publiées simultanément le 2 mars.

« Être honnête sur qui je suis et partager mon histoire dans Becoming a été l’une des expériences les plus libératrices de ma vie », a-t-elle écrit sur Instagram. « Et l’un des moments forts de mon expérience a été d’entendre un si grand nombre d’entre vous et d’entrer dans le genre de conversations profondes et honnêtes qui laissent tout le monde se sentir plus connecté et nourri, » a-t-elle ajouté. Dans une introduction spéciale à la nouvelle édition du livre, Michelle Obama a indiqué clairement que la nouvelle version ne cache pas les « dures vérités » de son histoire.

L’histoire dans toute sa gloire

Elle a promis à son nouveau lectorat, toute son histoire dans sa totalité. « Ma promesse est de vous donner mon histoire dans toute sa gloire désordonnée – depuis le moment où j’ai lutté devant ma classe de maternelle, jusqu’à mon premier baiser et les insécurités que j’ai ressenties en grandissant, au chaos d’une campagne l’étrange expérience de serrer la main de la reine d’Angleterre », écrit-elle.

« J’espère qu’en lisant mon histoire, vous penserez également à la vôtre, car c’est le plus beau cadeau que vous n’ayez jamais eu, » a-t-elle affirmé. Paru en novembre 2018, le livre a été vendu à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde. Il avait également apparu dans la liste des best sellers pendant près de deux semaines depuis sa sortie dans le New York Times.