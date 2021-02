L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a profité d’une conférence virtuelle qu’il a faite ce 31 janvier pour lancer un appel aux jeunes de son pays. Pour l’homme d’Etat nigérian, il est important que les jeunes arrachent le pouvoir des mains de la vielle génération. Il a également profité de l’occasion pour présenter des excuses à la jeune génération pour les erreurs qui ont été commises par les anciens.

Il invite les jeunes à prendre leur destin en main

Il estime que l’ancienne génération à laquelle il appartient a causé beaucoup de torts aux jeunes. Il a par la suite mis l’accent sur la nécessité pour les jeunes de prendre leur destin en main et d’éviter de subir la politique des dirigeants actuels sans mener aucune action pour renverser la tendance. Le changement devrait provenir de la jeune génération selon les propos qu’il a tenus lors de cette conférence virtuelle.

“Ne vous asseyez pas…”

«Ne vous asseyez pas et ne vous plaignez pas. S’asseoir et se plaindre vous mettra au même niveau et vous devrez obtenir ce que j’ai appelé une masse critique de personnes partageant les mêmes idées qui seront prêtes à dire: apportons le changement. », a-t-il fait savoir. «Quand les gens disent quand ces vieilles sorcières vont-elles sortir du chemin? Je leur dis qu’elles ne s’écarteront pas, vous devez les faire sortir. Elles ne s’écarteront pas volontairement, vous devez leur rendre la tâche inconfortable. », a-t-il poursuivi.